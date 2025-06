Protesto contra Trump em Lisboa. Manifestantes temem regime autoritário

No dia de aniversário do presidente dos Estados Unidos, há vários protesto agendados.



Na Praça dos Restauradores os manifestantes criticaram as políticas de Trump, com sérias repercussões no país e na União Europeia.



Apontam o aumento de tarifas e a insegurança, como alguns dos principais problemas.



Receiam que o país caminhe para uma ditadura e dizem que os Estados Unidos precisam de uma Revolução dos Cravos.