Protesto de centenas de órgãos de comunicação social contra assassinato de jornalistas em Gaza
Foto: Jose Luis Gonzalez - Reuters
Mais de duas centenas de órgãos de comunicação social de 50 países juntaram-se para protestar contra o assassinato de jornalistas em Gaza e o acesso da comunicação social ao território. Em Portugal, Lusa e jornal Público.
Os jornais podem fazer capas a negro com uma mensagem, as estações de rádio e televisão interrompem a programação para ler uma declaração. Os portais online exibem banners.
A Lusa vai manter na pagina online a mesma manchete todo o dia - uma fotografia da guerra em gaza com uma mensagem do diretor geral da Repórteres Sem Fronteiras - Thibaut Bruttin.
Morreram 210 jornalistas em gaza desde o início da guerra. Os jornalistas estrangeiros estão proibidos de entrar no enclave.