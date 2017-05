Protesto de feministas contra marca início da segunda volta

Num prédio em obras penduraram um cartaz onde se lia que Marine Le Pen no poder é igual a desespero. Mal desceram do edifício foram detidas.



Já não é a primeira vez que isto acontece. Também durante a primeira votação das presidenciais o grupo fez um protesto.



Uma dúzia de militantes da organização feminista apareceu no colégio eleitoral da líder da Frente Nacional com os seios descobertos. Na altura usaram máscaras de Marine, do pai, Jean-Marie, e dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Síria, Bashar al-Assad, e dos Estados Unidos, Donald Trump.