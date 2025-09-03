Protestos continuam nas ruas da Indonésia pelo décimo dia consecutivo

Após dias de incidentes e tumultos em que quase quatro mil manifestantes foram detidos e dezenas ficaram feridos, a Aliança das Mulheres da Indonésia convocou um protesto em frente à Câmara dos Representantes para hoje, às 10:00 (04:00, hora de Lisboa).

Os protestos começaram a 25 de agosto em Jacarta, quando foi anunciado um aumento salarial para os deputados da Indonésia, num contexto de graves dificuldades económicas para grande parte da população.

As manifestações intensificaram-se após a morte de um mototaxista na capital, na quinta-feira, atropelado por um carro da polícia, e até ao momento fizeram seis mortos.

Organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, estimam que pelo menos dez pessoas tenham morrido durante os protestos.

Pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas, avançou na terça-feira uma organização local de defesa dos direitos humanos.

"Após buscas e verificações, 20 pessoas desaparecidas continuam desaparecidas", afirmou a Comissão para as Pessoas Desaparecidas e Vítimas de Violência (KontraS), em comunicado.

A KontraS afirmou que as 20 pessoas desapareceram em Jacarta e nas cidades de Bandung, e Depok, esta última situada junto da capital, bem como num "local desconhecido".

O Presidente Prabowo Subianto anunciou no domingo a revogação de vários privilégios para os membros do parlamento, incluindo ajudas de custo e uma moratória sobre viagens de negócios ao estrangeiro.

Na segunda-feira, o Gabinete de Direitos Humanos da ONU pediu às autoridades indonésias que garantam o direito à reunião pacífica e à liberdade de informação e expressão nos protestos antigovernamentais no país.

"Enfatizamos a importância do diálogo para abordar as preocupações dos cidadãos", disse a porta-voz do gabinete, Ravina Shamdasani, num comunicado, sublinhando que as autoridades devem garantir a manutenção da ordem "de acordo com as normas e padrões internacionais".

Meenakshi Ganguly, diretora adjunta para a Ásia da organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, disse na terça-feira que as autoridades "agiram de forma irresponsável ao tratar os protestos como atos de traição ou terrorismo, especialmente tendo em conta o longo historial das forças de segurança de uso excessivo e desnecessário de força".

"As forças de segurança devem responder à violência dos protestos de acordo com as normas das Nações Unidas, que restringem o uso da força ao mínimo necessário", defendeu a dirigente.

Além de abordar as questões económicas mais amplas, as autoridades precisam de investigar imparcialmente e punir adequadamente todos os responsáveis pela violência", acrescentou Ganguly.