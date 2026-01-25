Protestos contra nova morte às mãos do ICE enchem as ruas das maiores cidades dos EUA



Em Minneapolis, mais de mil pessoas participaram esta noite numa vigília em memória de Pretti no parque Whittier — próximo ao local dos acontecimentos —, que os participantes iluminaram com velas e onde exibiram cartazes contra o Serviço de Controlo de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos.

Ações dos agentes, como a morte de Good ou a detenção de uma criança de cinco anos, provocaram indignação entre a população do Minesota.





c/Lusa

As manifestações encheram várias ruas na cidade palco da morte, do estado de Minnesota contra a operação anti-imigração executada por aquela agência federal norte-americana, mas os protestos alargaram-se a cidades como Los Angeles, Nova Iorque, Seattle, Washington ou Chicago.Em outras grandes cidades, como Washington, uma marcha reuniu centenas de pessoas, que se dirigiram ao edifício do Departamento de Segurança Nacional, na zona sudoeste da cidade, junto ao qual gritaram: “Vergonha”, segundo o Washington Post.Ao longo do dia de sexta-feira, milhares de pessoas já tinham tomado as ruas de Minneapolis para denunciar abusos cometidos nas últimas semanas nas operações do ICE, cujo expoente, no passado dia 7 de janeiro, resultou na morte da cidadã norte-americana Renée Nicole Good, também baleada por uma agente federal. Uma semana depois, um cidadão venezuelano foi ferido com um tiro na perna.A Administração Trump lançou no estado do Minesota uma operação anti-imigração - "Metro Surge" - em dezembro, que o inquilino da Casa Branca justificou com a alegação de um aumento da criminalidade nesse estado.