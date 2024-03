Protestos de Pequim e Manila depois de novo incidente no mar do Sul da China

As Filipinas disseram ter convocado um diplomata da embaixada chinesa em Manila, na sequência de "ações beligerantes" da guarda costeira chinesa e de um navio chinês perto de um recife no mar do Sul da China.

Manila expressou "forte protesto contra as ações agressivas levadas a cabo no sábado pela guarda costeira chinesa e pela milícia marítima" contra um navio de abastecimento filipino ao largo do atol Tomás Segundo, um recife disputado naquelas águas.

De acordo com as Filipinas, a guarda costeira chinesa bloqueou um navio de abastecimento e danificou-o com canhões de água, ferindo três soldados.

A guarda costeira chinesa descreveu as manobras como "regulação, interceção e expulsão legítimas" de um navio estrangeiro que "tentou entrar em águas chinesas pela força".

Também a embaixada da China em Manila afirmou ter enviado também um "protesto solene" às Filipinas na sequência do incidente.

"No dia 23 de março, as Filipinas violaram os próprios compromissos, ignoraram a firme oposição e os avisos prévios da China e insistiram em enviar um navio de abastecimento e dois navios da guarda costeira para entrar arbitrariamente nas águas perto do recife Ren`ai, nas ilhas Nansha da China", afirmou a embaixada, em comunicado, utilizando o nome chinês para o atol Tomás Segundo.

Nos últimos meses, navios chineses utilizaram canhões de água e embateram contra navios filipinos perto do recife.

Pequim reivindica praticamente todo o mar do Sul da China, incluindo águas e ilhas perto das costas de vários países vizinhos, apesar da decisão de um tribunal internacional em 2016.

Manila indicou que o navio filipino atacado no sábado, durante uma missão de rotação e reabastecimento de rotina, sofreu danos.

O navio de escolta da guarda costeira foi em auxílio e utilizou barcos insufláveis de casco rígido para transportar carga e pessoal para o atol.

Os soldados filipinos estacionados no banco de areia vivem a bordo de um navio da marinha desativado, o BRP Sierra Madre, e precisam de ser reabastecidos com frequência.

A ligação marítima é também necessária para as rotações de pessoal.