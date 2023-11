Protestos em Madrid. Quase quatro mil pessoas na rua contra Amnistia

Na capital, a manifestação na Rua Ferraz, no quartel-general do PSOE, foi particularmente violenta e obrigou à intervenção policial com gás lacrimogéneo e balas de borracha.



Acabaram por ser detidas duas pessoas em Madrid.



Cerca de 3.800 pessoas concentraram-se às portas da sede do PSOE e a tensão aumentou quando um grupo de manifestantes tentou derrubar as vedações da polícia que tentava impor a ordem num protesto não autorizado.



As manifestações foram convocadas nas redes sociais e contaram com a presença do líder do VOX, Santiago Abascal, e o vice-presidente de Castela e Leão, que se juntaram aos manifestantes que pediam a prisão de Pedro Sánchez e o fim da Amnistia que está a ser negociada com os partidos separatistas da Catalunha.



Muitos dos manifestantes traziam bandeiras de Espanha, franquistas e cartazes contra Carles Puigdemont e o governo socialista.



Estas manifestações, a terceira desta semana, acontecem numa altura em que se ultimam as negociações para a investidura de Pedro Sánchez e que tem como moeda de troca a aprovação de uma lei da Amnistia.



Pedro Sanchez já reagiu às manifestações. O secretário-geral do PSOE diz que atacar a sede do partido é um ataque à democracia.



Sánchez reagiu ao protesto através de uma publicação na rede social X, onde escreveu que ninguém será capaz de intimidar o partido com mais de 140 anos de história.



Sánchez termina a publicação a dizer: "seguiremos em frente".