Protestos em Nova Iorque defendem direitos LGBTQ e de negros

A marcha, que começou em frente ao bar "gay" Stonewall Inn, foi interrompida pela intervenção da polícia, com alegações de brutalidade policial contra o líder do evento.Horas antes, Joel Rivera tinha discursado para os manifestantes, em frente às portas de um prédio, afirmando que "pessoas negras e 'trans' estão a liderar o movimento".A marcha era encabeçada por várias pessoas com bicicletas.





Testemunhos







Segundos depois, as imagens mostram seis polícias com equipamentos e capacetes levarem um homem ao chão.Em "tweets" e comentários, os manifestantes acusaram a polícia de iniciar a violência, afirmando que a instituição usa diferentes táticas para dissuadir as pessoas de participar nos protestos, incluindo a detenção "arbitrária" de dezenas de participantes.