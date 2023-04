Protestos em Paris. Confrontos nas ruas entre polícia e manifestantes

(em atualização)



Há manifestações em todo o país, mas Paris é o epicentro dos protestos com milhares de manifestantes contra o aumento da reforma. Segundo dados da imprensa francesa, estimam-se que estejam cerca de 400 mil pessoas nas ruas a manifestar-se.

As forças policiais começaram, a meio da tarde, a alinhar-se para tentar controlar alguns confrontos e conter danos e incêndios provocados pelos manifestantes. Segundo o Ministério do Interior, estão mobilizados mais de 11 mil polícias para estas manifestações, pelo menos 4000 em Paris.

As manifestações e a greve geral estava já marcada para esta quinta-feira, depois de o Governo se recusar a recuar na reforma desta lei.



As greves acontecem depois de, na quarta-feira, ter havido uma reunião entre o Governo e os sindicatos sem resultados.A primeira-ministra francesa recusa suspender a lei do sistema de pensões. A nova lei aumenta de 62 para 64 anos a idade de reforma. Foi aprovada sem votação no parlament, através de uma prerrogativa do governo.