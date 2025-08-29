Protestos na Indonésia provocam um morto e dezenas de feridos

Uma pessoa morreu durante uma manifestação nas ruas de Jacarta, capital da Indonésia. Era um motociclista que não conseguiu evitar um choque com um carro da polícia, precisamente no contexto de uma série de confrontos com as forças de segurança, que usaram gás lacrimogéneo para dispersar os protestos.

Mais de 600 pessoas foram detidas e dezenas ficaram feridas. O presidente indonésio ordenou a abertura de um inquérito.



O acidente fatal foi ontem, e hoje, no funeral, uma multidão de motociclistas juntou-se à cerimónia.



Os manifestantes exigem reformas e contestam, concretamente, a decisão de acrescentar subsídios ao salário dos deputados que já auferem um ordenado que é 10 vezes superior ao salário mínimo indonésio.