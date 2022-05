Protestos na Irlanda do Norte. Manifestantes dizem a Boris Johnson que se afaste

Boris Johnson foi recebido com protestos na Irlanda do Norte. Onde esteve para tentar resolver o impasse político provocado por divergências sobre os acordos comerciais pós-Brexit. O Partido Democrata Unionista bloqueou a restauração do Parlamento recusa formar a coligação necessária para viabilizar um governo. Os manifestantes exigem a Boris Johnson que se afaste do processo político na Irlanda do Norte.