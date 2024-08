Protestos na Venezuela. Amnistia Internacional condena repressão e exige o respeito pelos direitos civis e políticos

Maxwell Briceno - Reuters

Quatro dias depois das eleições na Venezuela continuam por divulgar as atas oficiais. Pelo menos dezasseis pessoas morreram nos protestos dos últimos dias. Onze organizações internacionais, entre as quais a Amnistia Internacional, condenaram esta quinta-feira a violência e a repressão que está a acontecer na Venezuela, exigindo que as autoridades garantam os direitos civis e políticos da população, de acordo com um comunicado conjunto.