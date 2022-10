Protestos persistem no Irão apesar da repressão

Segundo imagens partilhadas pela ONG Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo, foram organizados, no norte do país vários protestos por estudantes da Universidade de Gilan, e numa escola feminina em Mahabad, onde as jovens tiraram os hijab.



#IranProtests: Earlier today at Gilan University, northern Iran.



“We don’t want spectators, join our ranks!”#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/cWC6bRqp3o — IranHumanRights.org (@ICHRI) October 10, 2022



Em Teerão, a capital do país, uma grande multidão reuniu-se à porta de uma universidade para denunciar a “pobreza e a corrupção” no país, gritando “morte à ditadura”.

“They took away our Nika, and brought back her corpse!”



Protesting students at Amir Kabir University in Tehran. 10.



Nika Shakrami, 16, was killed at #IranProtests. #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/avyaAK2LWc — IranHumanRights.org (@ICHRI) October 10, 2022



Após a morte de Mahsa Amini, a 16 de setembro, que morreu depois de ser presa pela polícia da moralidade em Teerão por alegadamente violar o rigoroso código de vestuário da República Islâmica, incluindo o uso do véu, o país tem sido abalado por protestos.



O RSI afirma que pelo menos 95 pessoas morreram nos protestos. A “Geração Z” – definida como os nascidos entre 1997 e 2012 está na linha da frente dos protestos desencadeados após a morte de Mahsa Amini.



Segundo as ONG, jornalistas, ativistas e artistas foram sido detidos pelas autoridades iranianas desde o início do movimento.



Outras figuras proeminentes tiveram os seus passaportes brevemente confiscados, tais como a lenda do futebol iraniano Ali Daei, o segundo maior marcador da história da seleção nacional.



A 27 de Setembro, Ali Daei apelou às autoridades para "resolverem os problemas do povo iraniano em vez de recorrerem à repressão, violência e detenções".



Os passaportes do cantor Homayoun Shajarian e da mulher, a atriz Sahar Dolatshahi e o cineasta Mehran Modiri foram também apreendidos, segundo a agência noticiosa iraniana Ilna.



O Centro de Direitos Humanos do Irão (CHRI), sediada em Nova Iorque, revela que pelo menos 1200 pessoas foram detidas. Protestos atingem indústria petrolífera

O movimento de protesto mobilizou também trabalhadores industriais na segunda-feira. Os vídeos partilhados pelos meios de comunicação social em língua persa sediados fora do Irão mostram trabalhadores a queimar pneus fora da fábrica petroquímica de Asalouyeh, no sudeste do país.