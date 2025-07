A polícia queniana disparou contra uma multidão de manifestantes em Nairóbi. As autoridades bloquearam as principais estradas e a maioria das empresas fechou.

Os quenianos protestam contra a brutalidade policial, a má governação e para exigir a renúncia do presidente William Ruto por alegada corrupção e causador do alto custo de vida.



A data de 7 de julho é significativa na história recente do Quénia. Assinala os primeiros grandes protestos que aconteceram há 35 anos.