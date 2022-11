Protestos violentos contra novas medidas "zero covid" da China

NEW - People in China's Guangzhou city tear down COVID barricades.pic.twitter.com/M28Rw63APC — Disclose.tv (@disclosetv) November 14, 2022

. Entre os recentes surtos no país, a cidade industrial registou o maior aumento dos últimos dias, totalizando mais de cinco mil casos de infeção.Nas redes sociais circulam vários vídeos, nos quais se vê centenas de pessoas a correrem pelas ruas e a protestar contra os profissionais de saúde que estavam presentes com fatos de proteção.Na semana passada as autoridades da cidade, com quase 19 milhões de pessoas, instaram osEmbora inicialmente os habitantes tenham acolhido de forma positiva as novas restrições, com o aumento dos casos e a especulação sobre o prolongamento das medidas e do confinamento, o descontentamento aumentou.Segundo os especialistas, citados pela CNN,Rcorde-se que o confinamento em Xangai durou dois meses, com medidas apertadas.Com as pessoas impedidas de sair e ir trabalhar e a economia a começar a ressentir-se com as medidas contra a covid-19, a população da cidade começou a manifestar-se nas últimas noites.A China mantém uma estratégia de “zero casos de covid-19”, que inclui o confinamento de bairros, distritos e cidades inteiras, e o isolamento de todos os casos e respetivos contactos diretos em instalações designadas. Além disso, as fronteiras do país permanecem praticamente fechadas e as viagens e o comércio internos estão sujeitos a medidas de confinamento e regulamentos de quarentena em constante mudança.As restrições resultam ocasionalmente em confrontos entre os moradores e os funcionários dos comités de bairro, que são ameaçados de punição se os surtos nas suas áreas de jurisdição fugirem do controlo.