Protótipo SN15 da SpaceX realiza voo e aterragem com sucesso

Com este feito, Elon Musk consegue dar mais um passo na garantia e confiança que a NASA precisa, pouco tempo depois de ter entregue à SpaceX a autorização para a nova missão de regresso à Lua.





Ilustração do projeto do módulo lunar da SpaceX Starship que transportará os primeiros astronautas da NASA para a superfície da Lua sob o programa Artemis. Créditos: SpaceX



Serial Number 15





“E nós temos ignição… Starship está de regresso ao local de aterragem”. Pouco depois a SN15 escondia-se por detrás da cortina de fumo criada na aterragem, criando o suspense de um desfecho menos feliz, tal como as suas sucessoras. Mas desta vez tudo correu como previsto.





Bem, tudo, tudo, não. Pois ainda houve umas labaredas que não deveriam existir. Limalhas no processo que a equipa que lidera o projecto da Starship vai analisar.







Foram pouco mais de seis minutos entre a descolagem e a aterragem em Boca Chica, local e centro de testes dos protótipos Starship da SpaceX.







A SN15 esteve várias semanas na plataforma de lançamento, onde foram realizados alguns testes de fogo fixo, um procedimento quase obrigatório, nestas fases, que consiste na ligação dos três motores raptor instalados no foguete.







Após vários cancelamentos devido as condições atmosféricas, autorizações e anomalias técnicas de última hora, foi dada luz verde para este protótipo fazer o que lhe competia.











Créditos: SpaceX/Direitos Reservados







O teste desta quarta-feira decorreu de forma muito semelhante aos voos anteriores, tendo o SN15 descolado das instalações em Boca Chica, eram 18h24 hora de Lisboa.





O protótipo subiu verticalmente, com o impulso dos três motores Raptor alimentados a metano. O teste voltou a realizar o que os seus antecessores fizeram, uma subida até os 10 quilómetros de altitude, desligando progressivamente e um a um os propulsores raptor.





Após o corte do último propulsor, o SN15 começou a descida de forma controlada e na horizontal, uma manobra que a SpaceX descreve como necessária para poupar combustível e reduzir a velocidade na reentrada da atmosfera terrestre.





Esta descida, de barriga para baixo, é controlada pelos quatro enormes lemes (flaps) instalados quer no topo, quer na parte de baixo do foguete.





Decorriam 5 minutos e 43 segundos e e poucos metros do solo (cerca 500 metros) quando dois dos motores raptor foram novamente ligados obrigando a SN15 a realizar um reposicionamento na vertical para aterragem.





No curto espaço de tempo que teve entre a ignição dos motores e aterragem, o sistema da nave deu ordem para instalar as “oito pernas” que consistem no trem de aterragem da nave.







Foto: Reuters







Aos 6 minutos e 8 segundos foi dado como confirmado a aterragem em perfeitas condições do mais recente protótipo da SpaceX.

Um teste bem-sucedido e que se espera realizar com os futuros SN, tendo já Federal Aviation Administration (FAA) autorizado os planos da SpaceX para lançar mais dois veículos - SN16 e SN17 - nas próximas semanas.







"A FAA autorizou os próximos três lançamentos do protótipo SpaceX Starship", escreveram funcionários da FAA em comunicado. "A agência aprovou vários lançamentos porque a SpaceX está a realizar poucas alterações no veículo de lançamento e contou com a metodologia aprovada pela FAA para calcular o risco para o público."

Tentativa – Erro

Durante toda a história da corrida espacial foram muitos os testes e foguetões que explodiram.



Desde os foguetes de transporte de carga aos voos tripulados, são vários os exemplos que vão antes mesmo do



As várias tentativas falhadas dos anteriores protótipos da futura Starship não devem ser vistas com algo negativo. Foram de tal forma “normais” que Elon Musk vinha sempre descomplicar e justificar os porquês de tais falhas. Referindo sempre que, em todas as falhas, havia sempre algo a aprender com elas.



E se os primeiros "irmãos" da SN15 (SN8, 9, 10 e 11) não realizaram a aterragem em segurança, certo é que todas as outras manobras, desde a descolagem, descida controlada e reposicionamento na vertical (excepto SN9) foram cumpridas nos seus propósitos. Durante toda a história da corrida espacial foram muitos os testes e foguetões que explodiram.Desde os foguetes de transporte de carga aos voos tripulados, são vários os exemplos que vão antes mesmo do programa Mercury ao Space Shuttle Chanllanger e mais tarde o Columbia , com perdas de vidas humanas.As várias tentativas falhadas dos anteriores protótipos da futura Starship não devem ser vistas com algo negativo. Foram de tal forma “normais” que Elon Musk vinha sempre descomplicar e justificar os porquês de tais falhas. Referindo sempre que, em todas as falhas, havia sempre algo a aprender com elas.E se os primeiros "irmãos" da SN15 (SN8, 9, 10 e 11) não realizaram a aterragem em segurança, certo é que todas as outras manobras, desde a descolagem, descida controlada e reposicionamento na vertical (excepto SN9) foram cumpridas nos seus propósitos.





Momento em que o protótiop SN10 explode após uam aterragem deficiente. Créditos; SpaceX





Agora e com a realização com sucesso deste voo, a SpaceX vai querer continuar demonstrar a fiabilidade destas maquinas, apesar das “dores de crescimento” que todos os processos científicos comportam e fazem parte e que podem sempre voltar a acontecer.

Mais SN em construção, mas também o Super Heavy

O propósito da SpaceX em desenvolver a Starship faz parte de um sistema que consiste no lançamento de carga pesada, incluído tripulada e totalmente reutilizável. Um sistema que não vai funcionar individualmente e conta com um impulsionador maciço de nome





meganewtons (± 7 250 000 Toneladas) de impulso, ou seja, cerca do dobro da potência utilizada pelo poderoso foguete Apollo Saturn 5, que enviou homens à Lua.

Um potente primeiro estágio, à imagem dos modelos Falcon 9 , que tem feito chegar o modelo Dragon até órbita terrestre, mas este novo estágio vai contar com cerca de 28 Raptors, uns maiores que outros, produzindo mais de 70(± 7 250 000 Toneladas) de impulso, ou seja, cerca do dobro da potência utilizada pelo poderoso foguete, que enviou homens à Lua.









Elon Musk afirma que será a Starship o núcleo de uma futura frota de foguetes da SpaceX que impulsionará o homem para o espaço, para a Lua e mais tarde até Marte.







Algo já confirmado, em parte pela NASA, dando à Space X a conceção para levar os seus astronautas do programa Artemis até à Lua.







A SpaceX também vendeu um voo particular ao redor da lua () usando a Starship, ao multimilionário japonês Yusaku Maezawa, procurando atualmente oito tripulantes, voluntários, para voar com ele.