Província de Maputo em risco de evacuação por causa das chuvas

Há famílias que se recusam a abandonar os locais de risco de inundações na província de Maputo, no sul de Moçambique, onde as chuvas provocaram já 10 óbitos e desalojaram acima de 43 mil pessoas.



O governador da província assegura que as bacias hidrográficas estão a ser monitoradas e não descarta a possibilidade da retirada compulsiva da população, caso se mostre necessário.