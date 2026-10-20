Província do Canadá adia divulgação dos resultados de referendo separatista

A votação de segunda-feira consiste em 10 questões, incluindo uma sobre se Alberta deve continuar a ser uma província do Canadá ou se o governo provincial deve iniciar o processo legal exigido pela Constituição canadiana para realizar um referendo vinculativo sobre a separação do resto do país no futuro.

O horário oficial de encerramento dos centros de voto é às 20:00 de segunda-feira (03:00 de hoje em Lisboa), mas a autoridade eleitoral explicou em comunicado que alargou o horário nos locais afetados para garantir que os eleitores têm o mesmo horário de votação inicialmente anunciado.

Alguns locais de voto irão permanecer abertos até duas horas mais do que o inicialmente previsto.

O centro votação que fechará mais tarde é a Westminster School, em Edmonton, que estará aberto até às 22:00 de segunda-feira (05:00 de hoje em Lisboa).

O organismo público Elections Alberta, responsável pela administração dos processos eleitorais na província, indicou que não começará a divulgar resultados provisórios até que tenha confirmado o encerramento de todos os centros da província.

O dia decorreu normalmente em grande parte de Alberta, embora os atrasos tenham causado frustração entre alguns eleitores.

Em vários centros de Calgary e Edmonton, as principais cidades da província, houve longas esperas devido à abertura tardia, enquanto em Maskwacis, uma comunidade composta por quatro grupos indígenas, algumas assembleias ficaram temporariamente sem boletins de voto devido à elevada participação.

Em outros locais, os eleitores relataram tempos de espera mínimos e votação tranquila.

As eleições de Alberta indicaram que os resultados da questão sobre a permanência de Alberta como província canadiana, a décima e mais relevante politicamente, poderão ser conhecidos entre a 01:00 e as 04:00 locais de hoje (entre as 08:00 e as 11.00 em Lisboa).

A chefe do governo de Alberta, Danielle Smith, anunciou em maio que seria realizado um referendo para decidir se iniciaria o processo legal de convocação de um referendo vinculativo sobre a separação do Canadá.

A líder populista conservadora, que desde que chegou ao poder em 2022 tem focado as suas políticas na confrontação com o governo federal, insistiu em várias ocasiões que votará a favor de permanecer no Canadá porque acredita que "o Canadá ainda pode funcionar", mas justificou a consulta apontando que centenas de milhares de pessoas da província querem falar sobre a questão.

Alberta, que contém algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, acusa o governo federal de limitar o desenvolvimento dos seus recursos naturais como parte da política de combate às alterações climáticas, bem como de distribuir a sua riqueza entre as províncias mais pobres do Canadá.