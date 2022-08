Próximos cinco a dez invernos "terríveis" se UE não congelar preços do gás e eletricidade

Er moet dringend een Europees prijsplafond worden ingevoerd. Dat kan de energiefactuur met 770 euro per jaar per gezin verlichten. Op EU-niveau heeft het prijsplafond de grootste impact, maar ook op het Belgisch niveau mogen we prijsblokkeringen niet meer uitsluiten. @VTMNIEUWS pic.twitter.com/qkYXuczgpB — Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) August 28, 2022

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro deste ano, e com as consequentes sanções aplicadas a Moscovo, os Estados-membros da UE têm enfrentado uma crescente crise energética com elevados aumentos dos custos para os consumidores. A Rússia, recorde-se, era responsável pelo fornecimento de 40 por cento do gás consumido nos países do bloco comunitário, e nos últimos meses também começou a restringir o abastecimento., escreveu no Twitter, esta segunda-feira, Tinne Van der Straeten.De acordo com a ministra belga,O mercado europeu da energia, segundo Van der Straeten,

Para além do gás, também o preço da eletricidade tem aumentado e atingiu novos recordes na UE, esta semana. A ministra com a pasta da Energia da Bélgica afirmou ainda que “não existe qualquer relação entre o custo de produção e o preço de venda” e, por essa razão, “este sistema europeu de formação dos preços da eletricidade tem de ser revisto”.







“Os próximos cinco a dez invernos serão terríveis se nada for feito”, advertiu. “Temos de agir na fonte, a nível europeu, e trabalha para congelar os preços do gás”.