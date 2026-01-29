PSD questiona Comissão Europeia sobre mecanismos de apoio a Portugal

Os eurodeputados do PSD questionaram a Comissão Europeia sobre de que forma está a acompanhar os efeitos do meu tempo em Portugal.

"Face à situação de calamidade decretada pelo Governo, que mecanismos, no presente e no futuro, está a Comissão em condições de acionar?", perguntaram ainda.

Numa nota de imprensa, os eurodeputados sociais-democratas lembraram que a depressão Kristin "já provocou diversas vítimas mortais, feridos e desalojados e está a causar danos materiais de dimensão incalculável em diversas regiões do país, designadamente no Centro, Oeste e Vale do Tejo".

"As falhas nas infraestruturas estão a prejudicar a capacidade de resposta das autoridades e a gravidade da situação vivida no terreno é muito superior aos relatos que chegam à comunidade internacional, por falhas nas redes de comunicação causadas pela tempestade", alertaram ainda.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou hoje ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, "a mais profunda solidariedade" pelos mortos e danos da tempestade, assegurando que a UE "está pronta para apoiar a recuperação de Portugal através dos nossos mecanismos mais rápidos e eficazes".

Von der Leyen adiantou que o comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Joergensen, "chega esta noite a Portugal para colaborar com as autoridades, que continuam a avaliar a dimensão total dos danos", numa visita que já estava prevista - focada nos temas no alojamento acessível e das interligações - e que incluirá agora esta dimensão.

Na quarta-feira, através da mesma rede social, Dan Joergensen indicou que o executivo comunitário está disponível para prestar apoio, bem como em "contacto estreito" com as autoridades em Portugal e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade devido aos cortes resultantes da tempestade.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.