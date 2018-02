Psicóloga portuguesa descreve o dia a dia da população na Síria

Foto: Reuters

A Antena 1 conversou esta tarde com Maria Palha. É psicóloga e esteve na Síria em 2013 ao serviço dos Médicos Sem Fronteiras.



Em conversa com o jornalista Miguel Bastos, esta portuguesa descreve o dia a dia da população, com bombardeamentos e carências ao nível da alimentação, água e medicamentos.



O Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para votar uma resolução a pedir um cessar-fogo na região de Ghouta oriental, nos arredores de Damasco.



Angela Merkel e Emmanuel Macron apelam ao presidente russo para que apoie o cessar-fogo na Síria.



A chanceler alemã e o presidente francês pedem a Putin para que não vete a proposta que vai ser debatida esta tarde no Conselho de Segurança.



Também hoje a União Europeia exigiu uma interrupção imediata dos ataques aéreos na região de Ghouta oriental. Ataques que já provocaram a morte a mais de 400 civis desde o início de fevereiro.