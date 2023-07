Puigdemont, de "episódio do passado" a dono da chave do poder

"Pedro Sánchez nas mãos de Puigdemont", escreveu a politóloga Estefanía de Molina na edição de terça-feira do jornal El Pais, sintetizando assim o resultado das eleições legislativas espanholas de domingo.

O partido socialista (PSOE) foi o segundo mais votado, mas tem mais aliados no parlamento do que o vencedor, o Partido Popular (PP, direita), pelo que Pedro Sánchez tem possibilidade de se manter à frente do Governo, coligado com a extrema-esquerda, se negociar uma `geringonça` com nacionalistas e separatistas no Congresso dos Deputados.

As forças que em 2020 viabilizaram o Governo atual de esquerda e extrema-esquerda podem este ano não ser suficientes, pelo que assume protagonismo o partido separatista Juntos pela Catalunha (JxCat), de Carles Puigdemont, até agora `não alinhado` em Madrid nem com a esquerda nem com a direita.

Puigdemont, protagonista da tentativa de autodeterminação da Catalunha em 2017, vive desde esse ano na Bélgica para fugir à justiça espanhola e tornou-se eurodeputado.

Apesar dos títulos da imprensa espanhola focados em Puigdemont ou de o JxCat ser sempre descrito como "o partido de Puigdemont", o antigo presidente do governo autonómico nem sequer tem um cargo formal no Juntos pela Catalunha, que tem Jordi Turull como secretário-geral e Laura Borràs como presidente.

Puigdemont é considerado o líder de facto do partido e a casa onde vive na Bélgica é com frequência conhecida como "o quartel geral de Waterloo" do JxCat.

Apesar da presença regular de Puigdemont no espaço mediático espanhol, a influência e o protagonismo do ex-presidente catalão, a braços com batalhas jurídicas nas instâncias europeias para não ser deportado para Espanha e julgado, parecia ser cada vez menor.

Em paralelo, o JxCat perdeu terreno nas últimas eleições (incluindo as de domingo), optou por deixar, no ano passado, a coligação no governo autonómico catalão, perdendo assim também poder institucional, e Laura Borràs foi recentemente condenada por corrupção e deixou o cargo de presidente do parlamento regional.

Mas Puigdemont e o JxCat renasceram inesperadamente como protagonistas da política espanhola no domingo, quando se contavam os votos das legislativas.

"A Pedro Sánchez apareceu-lhe de madrugada Carles Puigdemont", escreveu a politóloga Estefanía de Molina, catalã, no mesmo texto no El Pais.

Na véspera do arranque da campanha eleitoral, em 06 de julho, Sánchez tinha afirmado numa entrevista que Puigdemont era passado e hoje não era mais do que uma personagem "episódica" da história de Espanha, um dos "velhos fantasmas do passado" a que a direita gosta de regressar.

No mesmo dia, numa entrevista a partir da Bélgica, Puigdemont disse sobre Sánchez que era igual ao líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, e que passados cinco anos de governo socialistas não há motivos para confiar nas promessas do líder do PSOE às forças independentistas.

Puigdemont disse não ver sentido na viabilização de um governo PSOE pelo JxCat a troco de "quatro migalhas que, ainda por cima, não se cumprirão".

"O mais pragmático hoje é a confrontação", acrescentou, numa condenação da "mesa de diálogo" com o Governo de Madrid aberta na última legislatura pela Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que lidera o executivo regional catalão.

Para a politóloga Estafanía de Molina, é difícil para o independentismo "saltar a promessa" de não investir Pedro Sánchez "a troco de nada", ainda por cima quando o líder socialista promete desde 2019 levar Puigdemont de volta a Espanha para ser julgado.

No entanto, na opinião da politóloga e colunista do El Pais, Sánchez tem hoje mais margem de manobra para cedências a nacionalistas e independentistas.

Após cinco anos de governo, com a "mesa de diálogo" com a Catalunha, indultos a independentistas condenados em 2017 e mudanças no Código Penal que aliviam penas de outros que venham a ser julgados, o PSOE passou a ser o partido mais votado na região e os nacionalistas e separatistas perderam todos deputados e votos nas últimas eleições, incluindo o JxCat.

"Pedro Sánchez enfrenta assim um independentismo desnorteado, cujos partidos ele mesmo despedaçou com as suas teses de apaziguamento", escreveu Estafanía de Molina.

No conjunto de Espanha, o PSOE elegeu no domingo mais deputados e teve mais votos do que nas eleições anteriores, com as eleições a revelaram que "há uma Espanha plural que não só perdoou os indultos, mas que até lhes deu aval", defendeu a politóloga.

"É esse país que não quer nem uma Catalunha nem um Euskadi [País Basco] incendiados, como prometia a extrema-direita" e "quem sabe se também essa mesma Espanha acabará por reclamar um eventual perdão de Puigdemont", questionou Estefanía de Molina.

Para a politóloga, "desta vez, os cidadãos votaram [no PSOE e em Sánchez] com conhecimento de causa" e as urnas "referendaram-no", com "o afundamento independentista na Catalunha".

Estefanía Molina não está sozinha nesta análise, que escreveu para o El Pais, um jornal normalmente alinhado com a esquerda.

No El Mundo, jornal mais alinhado com a direita, o politólogo Javier Redondo, concluiu, numa coluna com o título "Sánchez agarra-se à Catalunha", que o eleitorado de esquerda referendou no domingo as políticas mais polémicas do Governo liderado pelos socialistas, incluindo as negociadas com os independentistas.

Depois de ter feito no governo concessões aos separatistas opostas ao que tinha prometido, Sánchez, no domingo, ainda "juntou mais uma força supremacista ao seu catálogo de dependências, precisamente a de Puigdemont", acrescentou o politólogo.

"O inquietante não é que o eleitor anti Sánchez dê por adquirido que Sánchez cederá [a Puigdemont], mas que os seus eleitores assumam isso com normalidade. Nem sequer o interpretariam como um mal necessário para travar a direita, mas como parte da ginástica de normalização da Catalunha e da sua relação com o resto de Espanha", conluiu.

Quanto à posição aparentemente intransigente de Puigdemont, Estefanía de Molina considera que o partido está perante "um paradoxo", porque "se acabar por forçar [novas] eleições" e a extrema-direita entrar no Governo, "acabará por haver pouca autonomia".