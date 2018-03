Puigdemont detido pela polícia alemã

RTP25 Mar, 2018, 11:47 / atualizado em 25 Mar, 2018, 14:28 | Mundo

De acordo com o advogado do ex-líder catalão, a polícia cumpriu o mandado de detenção europeu que foi emitido pela justiça espanhola.



Jaume Alonso-Cuevillas avançou que Carles Puigdemont foi levado para uma esquadra onde estão a ser feitos todos os procedimentos necessários. “A sua defesa jurídica já foi ativada”, escreveu na rede social Twitter, acrescentando ainda que o antigo presidente se dirigia para a Bélgica para se colocar, “como sempre, à disposição da justiça belga”.



Puigdemont vinha de carro, desde a Dinamarca, e teria como intenção regressar à Bélgica, como confirmou o seu advogado no Twitter.





2. El tracte ha estat correcte en tot moment. Hores d'ara es troba en una comissaria i la seva defensa jurídica ja està activada. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de março de 2018

Puigdemont abordado da autoestrada A7

Confirmo que el President Puigdemont ja no és a Finlàndia.



Seguirà, com sempre, a disposició de la justicía belga, on te fixada la seva residència. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 24 de março de 2018

O advogado de Puigdemont usou a expressão de que o ex-líder catalão foi “retido” pelas autoridades alemãs, mas a polícia alemã já confirmou que o ex-presidente do Governo catalão foi mesmo detido.Puigdemont foi abordado pela polícia alemã por volta das 11h19 (10h19 em Portugal) na autoestrada A7, revelou o porta-voz da polícia de Schleswig-Holstein.Esta detenção, sobre a qual não há ainda mais detalhes, aconteceu numa altura em que foi reactivado o mandado de detenção europeu de Puigdemont, que tem vivido no exílio em Bruxelas desde que foi acusado pela justiça espanhola, após a declaração de independência da Catalunha.Segundo o, Puigdemont viajou este fim-de-semana para a Finlândia, a fim de fazer contactos com deputados finlandeses e dar uma conferência na Universidade de Helsínquia.A detenção acontece numa altura em que foi reativado o mandado de detenção europeu de Puigdemont, que tem vivido no exílio em Bruxelas desde que foi acusado pela justiça espanhola, após a declaração de independência da Catalunha.O advogado Jaume Alonso-Cuevillas tinha afirmado no sábado que Puigdemont ia apresentar-se à polícia finlandesa, na sequência do mandado de detenção europeu emitido pela Justiça espanhola.Horas depois, no entanto, publicou uma mensagem na rede social, em que afirmava que o ex-presidente da Generalitat já não estava na Finlândia, mas que estava à disposição da justiça belga.“Confirmo que o presidente Puigdemont já não está na Finlândia. Continuará, como sempre, à disposição da Justiça belga, onde tem residência fixa”, referia a mensagem do advogado sem esclarecer se o seu cliente tinha regressado à Bélgica.De acordo com as autoridades finlandesas, todos os portos e aeroportos do país estiveram sob vigilância no sábado e Puigdemont foi procurado, durante todo o dia, para cumprimento do mandado de detenção, assinado pelo juiz do Supremo Tribunal espanhol Pablo Llarena.