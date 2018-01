Puigdemont não descarta nenhum caminho

Jorge Almeida - RTP24 Jan, 2018, 17:02 | Mundo

Todos os caminhos para a tomada de posse de Carles Puigdemont como presidente do governo regional da Catalunha parecem bloqueados.



Madrid já avisou que não o vai deixar entrar em Espanha “nem que seja na mala de um carro” e que será imediatamente detido assim que pisar solo espanhol.



Este foi tema forte da reunião entre Roger Torrent, o recém-eleito presidente do parlamento catalão e Puigdemont, que decorreu em Bruxelas.



O ex-líder do governo regional afirmou que “a tomada de posse é difícil mas existem outros caminhos que não descartamos”.



Presentes no encontro, estiveram os quatro ex-deputados que também fugiram para a Bélgica.



Uma investidura à distância parece já ter sido descartada pela Generalitat, enquanto os ponteiros do relógio continuam a rodar em direção ao prazo de 31 de janeiro.

Rei diz que estão a minar a democracia

O Rei de Espanha está pela primeira vez presente no Fórum Económico de Davos, Na Suíça.



A mensagem de Felipe VI é que “a lição aprendida com a crise na Catalunha é a necessidade de preservar o respeito pela lei como pedra angular da democracia”.







Num discurso em que falou sobre o progresso da economia espanhola, não evitou uma das questões mais preocupantes para muitos empresários presentes em Davos.



“Testemunhamos uma tentativa para minar as regras básicas da democracia”, afirmou o Rei.



Precisamente por causa da crise da Catalunha, o FMI reviu em baixa as previsões de crescimento da economia espanhola.