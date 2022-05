Putin acusa a NATO de preparar uma invasão das zonas históricas russas

O presidente russo justifica assim a intervenção na Ucrânia, uma operação destinada a evitar a ameaça da aliança atlântica e a combater as forças neo-nazis, tal como as forças soviéticas durante a segunda guerra mundial. Palavras dirigidas aos russos pelo presidente Putin no Dia da Vitória, dia em que Moscovo celebra a rendição da Alemanha nazi.