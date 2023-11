Putin assina orçamento para 2024 com aumento de dois terços da despesa militar

O documento foi hoje divulgado no portal de informação legal do Governo russo, depois de o projeto de lei ter sido aprovado por ambas as câmaras da Assembleia Federal da Rússia.

Nos termos do novo orçamento, a Rússia aumentará em 67,65% as suas despesas na área da Defesa para 2024, em relação a este ano.

Pela primeira vez na história moderna do país, a despesa militar ultrapassará em 2024 as despesas sociais, para as quais foram destinados 7,5 biliões de rublos (77 mil milhões de euros) e que representarão um terço da despesa total.

Enquanto este ano os gastos militares ascenderam a 6,5 biliões de rublos (60,94 mil milhões de euros), no próximo ano aumentarão para 10,4 biliões de rublos (cerca de 106 mil milhões de euros), para financiar o orçamento bélico necessário para a sua guerra na Ucrânia.

Além disso, somando-o aos gastos destinados à segurança, o montante ascende a 40% do orçamento federal.

Isso, sem contar que as despesas sociais incluem também gastos relacionados com a guerra, como o apoio a combatentes e veteranos do Exército russo.

Para os dois exercícios seguintes, 2025 e 2026, o Ministério das Finanças russo prevê despesas um pouco mais baixas na Defesa: de 8,6 biliões de rublos (88 milmilhões de euros) e 7,5 biliões de rublos (77 mil milhões de euros), respetivamente.

O Ministério das Finanças comunicou a assinatura do orçamento, mas foi parco em pormenores sobre a aplicação das despesas militares.