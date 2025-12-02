Putin celebra a captura total da cidade ucraniana de Pokrovsk

A Rússia, que usa o nome da era soviética Krasnoarmeysk para se referir à cidade, enfrenta uma forte resistência ucraniana na sua batalha desde meados de 2024 para capturar Pokrovsk, que já foi um centro logístico estratégico para o exército ucraniano.

O Kremlin também relatou avanços em Dimitrov, onde as forças militares russas supostamente controlam a parte sul da cidade, e na parte sul da linha da frente, onde teriam alcançado o rio Gaichur.





Em novembro, a Rússia conquistou 701 km² à Ucrânia, o segundo maior avanço depois do de novembro de 2024 (725 km²), excluindo os meses iniciais da guerra na primavera de 2022. Putin, envergando uniforme militar durante a visita, agradeceu aos militares pela captura das cidades e enfatizou a importância deste setor da frente ucraniana.

Não houve comentários imediatos da Ucrânia, que afirmou nas últimas semanas estar a conter as forças russas no norte da cidade.





As Forças Armadas da Ucrânia garantiram esta terça-feira que os combates continuam na cidade Pokrovsk. "As operações de busca e assalto bem como de eliminação da presença inimiga nas zonas urbanas continuam em Pokrovsk", lê-se em comunicado do exército ucraniano.



A importância de Pokrovsk

As forças russas têm hostilizado as tropas ucranianas enviando pequenas unidades e drones para travar a logística e semear o caos antes de enviar reforços maiores.



A única mina de carvão metalúrgico da Ucrânia - utilizado na sua antiga e vasta indústria siderúrgica - fica a cerca de 10 quilómetros a oeste de Pokrovsk. As operações de mineração foram suspensas.



Pokrovsk é a conquista territorial mais importante de Moscovo dentro da Ucrânia desde a tomada da cidade destruída de Avdiivka, no início de 2024.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirma que o Donbas faz agora parte legalmente da Rússia. Kiev e a maioria das Nações ocidentais rejeitam a posse do território por parte de Moscovo, considerando-a uma apropriação ilegal.





c/agências

