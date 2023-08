Putin clama que Rússia quer acabar com guerra "desencadeada pelo Ocidente"

Dirigindo-se aos líderes do grupo das economias emergentes por videoconferência, Vladimir Putin reiterou a narrativa do Kremlin de que a ofensiva na Ucrânia foi uma resposta forçada às ações de Kiev e do Ocidente., insistiu o presidente russo., insistiu.Na mensagem de vídeo, o presidente da Federação Russa quis ainda sustentar quePutin não compareceu presencialmente na cimeira devido ao mandado de prisão de que é alvo, emitido em março pelo Tribunal Penal Internacional, por alegados crimes de guerra na Ucrânia.