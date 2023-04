Putin convidou Lula da Silva a visitar a Rússia

O convite foi feito por Putin na semana passada em reunião com o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República do Brasil, Celso Amorim, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, numa conferência de imprensa.

Amorim destacou na segunda-feira, ao comentar o encontro com o líder russo, que não há "solução mágica" para o conflito na Ucrânia.

"Não há solução mágica, mas haverá um momento em que surgirá a perceção de um lado ou de outro de que o custo da guerra, não só político, mas também humano e económico, será maior do que o das concessões de paz", declarou Amorim ao canal CNN Brasil.

O assessor do Governo brasileiro encontrou-se com Putin em Moscovo na quinta-feira numa reunião não anunciada.

Segundo Amorim, o momento de negociar a paz "ainda não chegou, mas pode chegar mais rápido do que se pensa" e, nesse sentido, "a existência de um grupo de países `neutros`, entre aspas, como o Brasil, pode ajudar".

O representante do Governo brasileiro lembrou ainda que Lula da Silva conversou por telefone sobre a guerra com os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e de França, Emmanuel Macron, e em Brasília com o chanceler alemão, Olaf Scholz,

"Se queremos agir, precisamos de conversar com todos", salientou.

Em março passado, o chefe de Estado brasileiro disse que não visitaria a Rússia nem a Ucrânia devido às hostilidades atuais, mas prometeu manter o seu compromisso de contribuir para a paz.