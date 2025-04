Putin decreta cessar-fogo unilateral na Ucrânia durante a Páscoa

(em atualização)







"Guiado por questões humanitárias, o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Ordeno a suspensão de todas as atividades militares neste período", anunciou o líder russo numa reunião no Kremlin.







Putin disse esperar que a Kiev siga o exemplo de Moscovo e anuncie também um cessar-fogo, mas já solicitou ao chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov, que prepare as tropas russas para repelir quaisquer ataques ucranianos.







"Assumimos que a Ucrânia seguirá o nosso exemplo. Ao mesmo tempo, as nossas tropas devem estar preparadas para repelir possíveis violações da trégua e provocações por parte do inimigo, assim como quaisquer ações agressivas", vincou o presidente.







Na opinião de Vladimir Putin, a reciprocidade ucraniana demonstraria “a sinceridade do regime de Kiev, a sua vontade e capacidade de respeitar os acordos, de participar no processo de conversações de paz destinadas a eliminar as causas profundas da crise ucraniana”.





Na reunião no Kremlin, Putin pediu ao chefe do Estado-Maior que mantenha os soldados russos “extremamente atentos e concentrados, prontos para uma resposta imediata e completa”.



Zelensky diz que drones russos mostram verdadeira atitude de Moscovo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, veio já afirmar que os drones russos nos céus do seu país demonstram a verdadeira atitude de Moscovo em relação à Páscoa e à vida das pessoas.

No entanto, o líder não indicou diretamente se vai ou não colaborar com o cessar-fogo de Putin.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, já ocorreram duas tentativas para estabelecer uma trégua na região.



A primeira foi em abril de 2022, por iniciativa do secretário-geral da ONU, António Guterres, mas acabou por não se concretizar porque a Rússia considerou que um cessar-fogo daria ao Exército ucraniano a oportunidade de se reagrupar e rearmar.



No ano seguinte, em janeiro de 2023, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa instou ambas as partes a suspenderem as hostilidades até à Páscoa e a Rússia declarou uma trégua de 36 horas, mas esta foi denunciada como uma "armadilha" pela Ucrânia e os combates prosseguiram. Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, já ocorreram duas tentativas para estabelecer uma trégua na região.A primeira foi em abril de 2022, por iniciativa do secretário-geral da ONU, António Guterres, mas acabou por não se concretizar porque a Rússia considerou queNo ano seguinte, em janeiro de 2023, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa instou ambas as partes a suspenderem as hostilidades até à Páscoa e a Rússia declarou uma trégua de 36 horas, mas esta foi denunciada como uma "armadilha" pela Ucrânia e os combates prosseguiram.

Rússia e a Ucrânia trocaram prisioneiros

Após o anúncio acerca do cessar-fogo temporário, a Rússia avançou que trocou mais de 240 prisioneiros com a Ucrânia, incluindo soldados feridos que necessitam de tratamento de emergência.



"No final do processo de negociação, 246 militares russos foram repatriados do território controlado pelo regime de Kiev. Em contrapartida, foram entregues 246 prisioneiros de guerra das forças armadas ucranianas", para além de 31 feridos ucranianos e 15 russos, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram.





Pouco antes, Moscovo afirmou ter recuperado mais de 99 por cento do território ocupado pelo Exército ucraniano na cidade russa Kursk, junto à fronteira.



"A maior parte do território na região onde ocorreu a invasão [ucraniana] foi agora libertada. São 1.260 quilómetros quadrados, ou seja, 99,5 por cento do território", indicou o chefe do Estado-Maior russo, Valery Guerasimov.