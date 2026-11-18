Num discurso perante empresários, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na cidade chinesa de Shenzhen, Putin afirmou que a economia mundial atravessa uma transformação profunda, marcada pela transferência do dinamismo económico e tecnológico para a região asiática.

"Hoje, a Ásia-Pacífico tornou-se o centro da economia mundial, o principal núcleo industrial e tecnológico do planeta", declarou o chefe de Estado russo, que classificou esta mudança como uma "transformação tectónica".

Putin destacou que as economias da APEC representam mais de 60% do produto interno bruto (PIB) mundial e cerca de metade do comércio internacional de mercadorias.

Segundo o Presidente russo, os países asiáticos em desenvolvimento deixaram de ser apenas a "fábrica do mundo", onde as empresas ocidentais instalavam unidades de montagem, para se tornarem "líderes do desenvolvimento global" e "motores da inovação tecnológica".

Em contraste, considerou que a União Europeia enfrenta um declínio da sua capacidade produtiva.

"A UE está agora a perder a sua capacidade industrial e está a perder na competição", afirmou.

Putin aproveitou também a intervenção para relativizar o impacto das sanções económicas impostas à Rússia, sobretudo pelos países ocidentais, na sequência da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Presidente russo considerou que estas medidas perderam grande parte da sua "capacidade agressiva e desestabilizadora", assim como do seu "poder de intimidação".

"É verdade que as sanções e as tarifas podem afetar o desenvolvimento, mas não são capazes de travar completamente o crescimento ou destruir economias", sustentou.

Putin afirmou que a Rússia é o país mais visado por medidas punitivas a nível mundial, mas defendeu que Moscovo conseguiu resistir às restrições graças à sua dimensão geográfica, características nacionais e importância na economia e política internacionais.

"Graças à nossa geografia, ao nosso caráter nacional e ao papel que desempenhamos na economia e na política mundiais, conseguimos ultrapassar todas estas provas com dignidade", declarou.

O chefe de Estado russo procurou ainda apresentar a Rússia como um parceiro económico atrativo para os membros da APEC, destacando oportunidades de cooperação nos setores tecnológico e do desenvolvimento económico.

A intervenção ocorreu antes de uma reunião prevista entre Putin, o Presidente chinês, Xi Jinping, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, à margem da cimeira de líderes da APEC, que decorre esta semana em Shenzhen.

O encontro poderá abordar questões como a não-proliferação nuclear e a guerra na Ucrânia.

Na semana passada, o assessor presidencial russo Yuri Ushakov afirmou que as conversações deverão dar continuidade aos esforços para alcançar uma solução negociada para o conflito ucraniano.

O encontro trilateral surge num contexto de tensões geopolíticas e comerciais, num momento em que Pequim procura reforçar o seu papel na governação económica internacional.