Putin diz que foi evitada uma guerra civil na Rússia

Vladimir Putin diz que as forças de segurança russas evitaram uma guerra civil no país. O presidente russo discursou perante 2500 militares e elementos e outras forças de segurança. Na presença do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, garantiu que o povo russo e o exército não estão do lado do Grupo Wagner.