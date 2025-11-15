Putin e Netanyahu discutem situação no Médio Oriente

Numa conversa telefónia, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu debateram sobre o contexto atual no Médio Oriente - desde Gaza ao Irão. A informação foi confirmada pelo Kremlin, este sábado.





"Houve uma troca de opiniões aprofundada sobre a situação na região do Médio Oriente, incluindo os desdobramentos na Faixa de Gaza no contexto da implementação do acordo de cessar-fogo e da troca de detidos, o estado do programa nuclear iraniano e questões relacionadas à contribuição para uma maior estabilização na Síria", afirmou o Kremlin em comunicado, citado pela Reuters.



