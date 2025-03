Putin e Trump já falam ao telefone

O telefonema entre os dois líderes mundiais terá começado cerca das duas da tarde (hora de Lisboa) e, segundo indicações colhidas pela correspondente da RTP em Washington, está a decorrer bem. A guerra na Ucrânia deve ser o assunto versado entre o presidente norte-americano e o presidente russo, com um pormenor de última hora, já que Donald Trump admitiu pela primeira vez que, ao contrário do que prometeu durante meses, poderá não ser possível convencer Vladimir Putin e colocar de imediato um ponto final no conflito.