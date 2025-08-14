Putin e Trump vão discutir conflito e segurança internacional

A reunião será seguida de uma conferência de imprensa conjunta de Vladimir Putin e Donald Trump, disse aos jornalistas o conselheiro diplomático do Presidente russo, Yuri Uchakov, citado pelas agências noticiosas russas e internacionais.

"O tema central será a resolução da crise ucraniana (...). Mas, naturalmente, tarefas mais amplas para garantir a paz e a segurança, bem como questões internacionais e regionais atuais e mais urgentes, também serão abordadas", precisou Ushakov.