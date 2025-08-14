Putin e Trump vão discutir conflito e segurança internacional
Os presidentes russo e norte-americano vão discutir na sexta-feira, no Alasca, o conflito na Ucrânia e a segurança internacional numa cimeira com início às 11:30 locais (20:30 em Lisboa), anunciou hoje o Kremlin (presidência).
A reunião será seguida de uma conferência de imprensa conjunta de Vladimir Putin e Donald Trump, disse aos jornalistas o conselheiro diplomático do Presidente russo, Yuri Uchakov, citado pelas agências noticiosas russas e internacionais.
"O tema central será a resolução da crise ucraniana (...). Mas, naturalmente, tarefas mais amplas para garantir a paz e a segurança, bem como questões internacionais e regionais atuais e mais urgentes, também serão abordadas", precisou Ushakov.