Putin e Xi Jinping lançam acusações contra o Ocidente
Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via Reuters
Na conferência de cooperação de Shangai, em Tianjin, houve um encontro entre o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente da Rússia Vladimir Putin.
Putin deu conta dos resultados do encontro com Donald Trump no Alaska, sobre o processo de paz para a Ucrânia e acusou o Ocidente de ser o responsável pela guerra, pela insistência em levar a Ucrânia para dentro da NATO.
Xi Jinping acusa também o Ocidente de intimidação nas relações internacionais.