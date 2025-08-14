Putin elogia esforços dos EUA para pôr fim à guerra

Os Estados Unidos "estão a envidar, na minha opinião, esforços muito enérgicos e sinceros para pôr fim às ações militares e à crise" na Ucrânia, disse Putin no início de uma reunião extraordinária com altos funcionários do governo e do Kremlin (presidência).

Putin vai reunir-se com Trump na sexta-feira, no território norte-americano do Alasca, naquele que será o primeiro encontro presencial entre os dois chefes de Estado desde o regresso do líder republicano ao poder, em janeiro.