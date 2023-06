Putin elogia tropas russas por "impedirem uma guerra civil"

Depois do seu primeiro discurso à nação na noite de segunda-feira, na sequência da rebelião do fim de semana do grupo Wagner, o presidente russo voltou a discursar, desta vez durante uma homenagem às forças de segurança russas.

Perante 2.500 militares russos, Vladimir Putin enalteceu as suas tropas pela forma como responderam à rebelião do grupo paramilitar.



O presidente russo disse que as forças de segurança “não vacilaram” na resposta à insurreição do grupo Wagner e salientou que não foi necessário deslocar unidades militares da frente da batalha com a Ucrânia.Não há informações oficiais sobre quantos pilotos morreram ou quantas aeronaves foram abatidas durante a rebelião do Wagner. Vladimir Putin garante, por sua vez, que não houve vítimas civis durante o avanço do grupo paramilitar em direção a Moscovo, no sábado.

Kremlin garante que liderança de Putin não foi abalada

O Kremlin rejeitou esta terça-feira que o motim do grupo Wagner do passado fim de semana tenha abalado o poder de Putin, alegando que tais afirmações “não têm qualquer relação com a realidade”.Vários líderes ocidentais, nomeadamente dos EUA e da União Europeia, têm defendido que a rebelião do grupo de mercenários revela fraquezas no governo de Putin e foi o mais duro golpe ao seu poder desde que tomou posse, em 2000.“Também se está a espalhar por alguns novos meios de comunicação social histéricos e na Internet. Não tem qualquer relação com a realidade", acrescentou."O nível de união demonstrado pela sociedade, partidos políticos, militares, representantes da sociedade civil, líderes religiosos, crentes e outros em torno do presidente é muito alto", garantiu o porta-voz do Kremlin.

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia anunciou esta terça-feira que retirou as acusações criminais contra o grupo paramilitar Wagner, liderado por Evgueny Prigozhin. Agências russas também anunciaram que o grupo vai entregar o seu equipamento militar pesado ao Ministério da Defesa.



Prigozhin chegou a acordo com o Kremlin no sábado, com a mediação do presidente bielorrusso, que estabelece que o líder do Wagner fique exilado na Bielorrússia, em troca de imunidade para si e para os seus mercenários.No entanto, nem ele nem as autoridades bielorrussas confirmaram estes dados.

c/ agências