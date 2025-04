Putin imune a pressões de Trump

EPA

Na capital ucraniana, os escritórios de canais públicos de televisão foram também danificados por um ataque.



Filipe Vasconcelos Romão, comentador de assuntos internacionais da rádio pública, considera que Putin quer mostrar que resiste às pressões internacionais e que Trump pode estar a usar as novas tarifas comerciais para desviar as atenções de um conflito que ainda não conseguiu resolver.





No terreno, o Ministério da Defesa russo reivindicou um raro avanço na região ucraniana de Sumy, de onde as tropas russas foram obrigadas a retirar-se na primavera de 2022, poucos meses após o início da invasão.



De acordo com Zelensky, esta intensificação dos bombardeamentos demonstra a ineficácia da pressão internacional sobre Moscovo.