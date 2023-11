Putin mostra-se em visita a quartel-general de Rostov-on-Don

Após a sua visita oficial ao Cazaquistão, Vladimir Putin chegou a Rostov-on-Don, onde visitou o quartel-general do Distrito Militar do Sul", de acordo com um comunicado publicado na página de internet da presidência russa. ", de acordo com um comunicado publicado na página de internet da presidência russa.

Esta foi a segunda deslocação do chefe de Estado russo a Rostov, em menos de um mês.



Durante a visita, o chefe do Kremlin foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Sergey Shoigu, pelo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, e por outros comandantes de topo.



Putin recebeu informações sobre os progressos da operação militar na Ucrânia e recebeu novos equipamentos militares. Durante a visita, o chefe do Kremlin foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Sergey Shoigu, pelo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, e por outros comandantes de topo.

Para 14 de dezembro, está prevista uma sessão televisivas de perguntas e respostas ao presidente russo, avança a RosBusinessConsulting (RBC), citando fontes anónimas. Putin ainda não anunciou formalmente a sua recandidatura nas eleições de março de 2024.



Putin visitou o quartel militar de Rostov-on-Don em várias ocasiões, a última das quais a 20 de outubro, quando regressou da China, onde participou no 3.º Fórum das Novas Rotas da Seda e teve um encontro com o líder chinês, Xi Jinping.



Perto da Ucrânia, Rostov-on-Don tornou-se um centro operacional para as forças russas na ofensiva na antiga república soviética vizinha da Rússia.



Putin visitou no mês passado o quartel-general militar em Rostov, onde o chefe mercenário Wagner Yevgeny Prigozhin iniciou um motim falhado em junho.