Putin não admite cedência de territórios conquistados em acordo de paz com a Ucrânia

As afirmações do presidente russo foram feitas esta quinta-feira em comentário a familiares de soldados russos mortos na Ucrânia.



Vladimir Putin afirmou que quer um acordo de paz com a Ucrânia mas recusa-se a perder os territórios conquistados desde fevereiro de 2022 e quer salvaguardar a segurança russa no futuro.



“Temos de escolher uma opção de paz que nos sirva e que nos garanta a paz para o nosso país a longo prazo”.



De acordo com a Reuters, questionado sobre a concessão de territórios ucranianos, Vladimir Putin negou que a Rússia queira recuar nesta matéria. Os russos controlam neste momento perto de um quinto do território ucraniano, o que corresponde a 113 mil quilómetros quadrados.



A predisposição de Putin para negociar um acordo de paz vem no seguimento da chegada de Donald Trump à Casa Branca. O presidente norte-americano abriu imediatamente conversações com Vladimir Putin suspendendo a ajuda militar e financeira à Ucrânia, depois de um episódio de ataque a Volodymyr Zelensky, juntamente com o seu vice-presidente, JD Vance.



Já em novembro que Putin demonstrou estar aberto a conversas mas sem ceder território ucraniano que se encontra sob poder russo e rejeitava em absoluto que os ucranianos continuassem a ter pretensões de se juntarem à NATO. Exigiu ainda que a Ucrânia retirasse as suas forças militares de quatro regiões parcialmente controladas pelos russos.

Macron na mira de Putin

Após o embate de palavras entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump e JD Vance, a Europa, na sua generalidade, mostrou solidariedade para com a Ucrânia deixando a União Europeia em alerta com a atitude conflituosa da administração norte-americana para com o presidente da Ucrânia.



Um dos grandes críticos do que aconteceu na Casa Branca foi Emmanuel Macron, numa altura em que se encontrava em Portugal. O presidente francês, em entrevista exclusiva à RTP, declarou que é a Rússia a “brincar com a III Guerra Mundial” e que foi o regime de Vladimir Putin a invadir a Ucrânia e não o contrário.



Esta quarta-feira, Macron voltou a falar da Rússia, descrevendo o país como uma séria ameaça para a Europa. Declarações que não caíram bem no Kremlin e que fizeram de Macron um alvo para Vladimir Putin. Sem nunca mencionar o nome do presidente francês, Putin aludiu a Napoleão Bonaparte e as invasões francesas que terminara em desastre em 1812.



“Existem pessoas que ainda querem regressar aos tempos de Napoleão Bonaparte, esqueceram-se de tal terminou. Todos os erros dos nossos inimigos e oponentes começaram assim: a subestimar o caráter do povo russo e os representantes da cultura russa em geral”, contra-atacou Vladimir Putin.