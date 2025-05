Putin não vai a Istambul para frente-a-frente com Zelensky

Umit Bektas - Reuters

Uma ronda marcada pelas ausências. Também Donald Trump confirmou que não estará presente nestas negociações.



O presidente ucraniano é a única figura ao mais alto nível que está em Istambul, embora Zelensky tenha avisado que só estaria disponível para se reunir pessoalmente com o chefe de Estado da Rússia.



O Kremlin envia para Istambul uma comitiva com representantes de segunda linha, com um conselheiro presidencial, o chefe dos serviços secretos militares e ainda com o vice-ministros dos Negócios Estrangeiros, como reporta a partir de Moscovo o correspondente da RTP Evgueny Mouravich.