Putin ordena novos testes e produção em massa do novo míssil Oreshnik

O recurso, por parte da Rússia, a um míssil balístico experimental constituiu "uma clara e severa escalada" da guerra, considerou ainda Zelensky.

Usar um outro país para "testar uma nova arma de terror" é claramente um crime internacional, acusou, acrescentando que o desenvolvimento do míssil hipersónico russo "ridiculariza" os apelos à contenção feitos por países como a China .

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.… pic.twitter.com/dmuYRF6G2F