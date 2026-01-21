Putin ordenou à sua diplomacia que "analise" convite de Trump para "Conselho da Paz"

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia foi encarregado de estudar os documentos que nos foram transmitidos e de consultar os nossos parceiros estratégicos sobre este assunto", afirmou Putin durante uma reunião do governo.

"Só depois disso poderemos responder ao convite que nos foi dirigido", acrescentou.

Apenas cerca de uma dúzia de países, entre os quais Egito, Turquia e Israel, disseram que irão aderir ao Conselho de Paz.

Trump quer criar um Conselho de Paz à sua medida para trabalhar na resolução de conflitos no mundo em concorrência com as Nações Unidas.

O preço de um lugar permanente é de mil milhões de dólares (854,3 mil milhões de euros, ao câmbio atual), de acordo com uma cópia do documento sobre o novo organismo obtida pela agência de notícias France Presse (AFP).

Trump tem sido muito crítico da ONU, criada em 1945, no rescaldo da II Guerra Mundial, que conta atualmente com 193 Estados-membros.