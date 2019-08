Putin otimista quanto a possível aproximação entre Rússia e Ucrânia

O Presidente russo foi recebido por Emmanuel Macron na residência de Verão do chefe de Estado francês, e admitiu que está em contacto com o novo Presidente ucraniano.



Macron disse esperar que os dois países façam avanços rumo à paz na região.



O Presidente francês pediu também a Putin que respeite a liberdade de expressão e a democracia, em referência às centenas de detenções de opositores nos últimos meses.



Vladimir Putin respondeu não querer no país protestos violentos como os dos "coletes amarelos" com que a França teve de lidar.