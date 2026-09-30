Putin pede ao Parlamento russo que aprove novo orçamento de guerra

"Vós sois chamados a prestar especial atenção a questões de importância estatal, como o reforço da defesa do país, e a fazer tudo pela nossa vitória, apoiando os defensores da pátria e as suas famílias", declarou Putin, na tribuna da câmara baixa do parlamento russo.

O chefe de Estado russo, que raramente vai à Duma -- a última vez foi em 2020 -- abriu a nona legislatura, onde o partido do Kremlin, no mais puro estilo do Partido Comunista da União Soviética, controla 349 dos 450 lugares, embora a oposição e especialistas independentes considerem que o parlamento não tem legitimidade devido às muitas irregularidades detetadas nas recentes eleições.

De acordo com fugas de informação para a imprensa independente e internacional, o Governo russo vai mais uma vez aumentar os gastos com defesa no próximo triénio, para 50 biliões de rublos (cerca de 529 mil milhões de euros).

Se o projeto de orçamento receber o apoio da Duma, a Rússia gastará, só no próximo ano, 17,1 biliões de rublos (mais de 176 mil milhões de euros), mais 27% que o inicialmente previsto: 13,5 biliões de rublos (cerca de 140 mil milhões de euros).

E embora seja mais de um terço superior ao previsto para 2026 (12,1 biliões de rublos ou 127,6 mil milhões de euros), os especialistas garantem que a despesa ultrapassará largamente este valor no segundo semestre do ano.

Seja como for, no papel é o valor mais elevado desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, em que a Rússia gastou em cada exercício na defesa cerca de 40% do orçamento do Estado.

Como consequência, diminuirá o investimento na saúde e na educação, mas também na construção de estradas e infraestruturas, bem como os subsídios para o setor agrícola.

Além disso, com o objetivo de reduzir o défice público --- para 3,2% em 2026, o dobro do previsto ---, o Governo já propôs aumentar os impostos, uma medida impopular apresentada logo após as eleições.

Depois de dar as boas-vindas aos deputados veteranos de guerra --- cerca de 10% do total --- e aos eleitos pela primeira vez nas quatro regiões ucranianas anexadas, Putin concentrou o seu discurso na Duma no orçamento do Estado para o quinto ano de guerra.

"O importante é não cometer erros. Os erros, sobretudo agora, são absolutamente inaceitáveis", sublinhou, acrescentando que a Rússia "não vai fazer como outros" --- referindo-se à Ucrânia --- e sair pelo mundo "a mendigar", o que considerou "humilhante".

"Em segundo lugar, ninguém nos dará nada, sabemos bem disso. E em terceiro lugar, e mais importante, não precisamos disso", afirmou.

Na sua opinião, o orçamento do Estado para 2027 deve ser "realista e equilibrado" e manter a estabilidade macroeconómica, garantia para que todos os programas sociais possam ser cumpridos.

Apesar de se ter mostrado favorável à retomada das negociações de paz após a recente visita dos enviados da Casa Branca a Moscovo e a Kiev, Putin mudou de ideias depois do maior ataque ucraniano a Moscovo, a 20 de setembro, em pleno período eleitoral.

Desde então, Moscovo lançou uma campanha ininterrupta de bombardeamentos a Kiev, e tudo indica que a guerra prosseguirá e completará o seu quinto aniversário em fevereiro próximo, uma vez que o Exército russo apenas obteve avanços marginais no Donbass, no leste do território ucraniano, onde sofreu nas últimas semanas duros reveses em Donetsk.