Putin promete conquistar a Kiev "territórios históricos russos"

"Se o adversário e os seus patrocinadores estrangeiros se recusarem a falar sobre isso, a Rússia alcançará a libertação dos seus territórios históricos pela via militar", afirmou, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.Desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscovo declarou como anexadas as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter feito o mesmo à Crimeia em 2014.Putin ressalvou que preferia recuperar os territórios "e eliminar as causas originais do conflito com a ajuda da diplomacia", ao discursar perante a cúpula da defesa em Moscovo.Putin reafirmou que se mantêm os objetivos da "operação militar especial", a designação oficial russa para o conflito, numa altura em que decorrem negociações sobre um plano norte-americano para tentar acabar com a guerra.A afirmação deixa pouca margem para que a Rússia venha a aceitar exigências de Kiev, como a não-cedência de território.Moscovo vai alcançar, "sem margens para dúvidas, todos os objetivos" da operação, assegurou o comandante supremo das forças armadas da Rússia, também citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Putin destacou que as tropas russas "libertaram" este ano mais de 300 localidades na Ucrânia.Peritos independentes, como o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington, afirmam que as forças russas conquistaram menos de 1% do território ucraniano desde janeiro.Putin falou também na "alta capacidade de combate" dos soldados russos, apesar de Kiev contar "com o potencial dos países membros do maior bloco político-militar do mundo, a NATO"."O ano que agora termina foi uma etapa importante no cumprimento das missões da operação militar especial. O exército russo mantém a iniciativa estratégica em toda a linha da frente", afirmou.Alegou que as tropas russas "estão a esmagar" as unidades de elite ucranianas treinadas em centros de instrução ocidentais e equipadas com armamento estrangeiro moderno.Destacou também que a Rússia continuará a alargar a faixa de segurança nas regiões ucranianas de Kharkiv, Dnipropetrovsk e Sumy.Anunciou que o novo míssil balístico hipersónico Oreshnik entrará ao serviço das forças armadas antes do final do ano e definiu como prioridade aperfeiçoar as forças nucleares estratégicas."Como anteriormente, estas desempenharão um papel importante no momento de dissuadir o agressor e de manter o equilíbrio de poder no mundo", afirmou.O Oreshnik, de médio alcance e capaz de carregar ogivas nucleares, pode teoricamente atingir objetivos situados a milhares de quilómetros de distância, com uma margem de erro de apenas algumas dezenas de metros, segundo a EFE.Os mísseis foram utilizados pela primeira vez no final de 2024, num ataque a uma fábrica militar na região de Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia.Putin defendeu ainda uma cooperação "em pé de igualdade" com os Estados Unidos e os países europeus "para a formação de um sistema único de segurança no espaço eurasiático"."Saudamos o progresso realizado no diálogo com a nova Administração norte-americana, o que, infelizmente, não se pode dizer sobre os atuais dirigentes da maioria dos países europeus", afirmou.Também agradeceu à Coreia do Norte o envio de militares para combater na região fronteiriça russa de Kursk, após uma incursão ucraniana em agosto de 2024, e nos trabalhos de desminagem que se seguiram."Por decisão do camarada Kim Jong-un, foram enviados para participar na libertação da região de Kursk e combateram corajosamente contra o inimigo, ombro a ombro com os soldados russos", afirmou."É nosso dever recordar para sempre todos os nossos camaradas de armas caídos, apoiar as famílias, os filhos, os seus pais", acrescentou, pedindo um minuto de silêncio.