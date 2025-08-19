Putin propôs reunião com Zelensky em Moscovo, presidente ucraniano recusou
Na segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu Moscovo como palco para uma reunião bilateral com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia "respondeu não".
(em atualização)
Num telefonema com o presidente norte-americano, Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin mostrou-se disponivel para realizar uma reunião bilateral com o homólogo ucraniano.
De acordo com duas fontes próximas ao caso, "Putin mencionou Moscovo" durante essa chamada telefónica.
O presidente da Ucrânia, que estava na Casa Branca com os líderes europeus, “respondeu 'não'”, de acordo com as mesmas fontes ouvidas pela agência France Presse.
Suíça propõe-se receber Putin
Entretanto, nesta terça-feira, a Suíça avança para se oferecer como local para receber Vladimir Putin e qualquer negociação de paz em Genebra, disse ministro suíço dos Negócios Estrangeiros, Ignazio Cassis.
Cassis sublinha que apesar de Putin ter um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), a Suíça está disponível para mediar o processo de cessar-fogo na Ucrânia.
A Suíça, neutra, é signatária do TPI, mas Cassis disse à emissora nacional suíça SRF que, se Putin vier para fins de paz, o país poderá recebê-lo.
"Isso tem a ver com o nosso papel diplomático, com Genebra internacional como sede (europeia) das Nações Unidas", sublinhou Cassis.
Também o presidente francês, Emmanuel Macron, sugeriu Genebra como um possível local para as negociações de paz na Ucrânia entre Putin e Zelenskiy, após uma reunião entre o presidente americano, Trump, Zelenskiy e líderes europeus em Washington.
O TPI emitiu um mandado contra Putin em 2023, depois de a Rússia ter iniciado a invasão em larga escala da Ucrânia, acusando o presidente russo do crime de guerra de deportar centenas de crianças da Ucrânia.
A Rússia nega as acusações de crimes de guerra e o Kremlin, que não assinou o tratado de fundação do TPI, considerou o mandado nulo e sem efeito.
