Putin propôs reunião com Zelensky em Moscovo, presidente ucraniano recusou

(em atualização)







Num telefonema com o presidente norte-americano, Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin mostrou-se disponivel para realizar uma reunião bilateral com o homólogo ucraniano.







De acordo com duas fontes próximas ao caso, "Putin mencionou Moscovo" durante essa chamada telefónica.





O presidente da Ucrânia, que estava na Casa Branca com os líderes europeus, “respondeu 'não'”, de acordo com as mesmas fontes ouvidas pela agência France Presse.

