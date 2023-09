Putin quer acelerar Inteligência Artificial russa

Os. A Google, a Microsoft e a Baidu estão a desenvolver rapidamente a IA, antecipando grandes plataformas tecnológicas nos próximos anos.A exigência de Vladimir Putin vem no seguimento da vontade do Kremlin de maior controlo sobre o setor digital e tecnológico, numa altura em que a Rússia está fortemente empenhada na invasão da Ucrânia. A operação militar não impede que Putin aponte a libertação de fundos para serem utilizados em novas investigações sobre algoritmos de aprendizagem automática e supercomputadores.Estas investigações também vão incluir as empresas do setor público e as empresas que pedirem subsídios para desenvolver a IA terão de a utilizar obrigatoriamente no futuro. A partir do próximo ano, a IA será obrigatória como disciplina no ensino superior.De acordo com a AFP,e deixaram a Rússia sem acesso a semicondutores.Em abril,

Quem dominar a inteligência artificial irá dominar o mundo





Não é a primeira vez que Vladimir Putin fala de inteligência artificial. Em 2017, na visita a uma exposição numa escola no norte de Moscovo, o presidente russo dizia que quem liderasse este setor tecnológico dominaria o mundo.Existem grandes oportunidades mas também ameaças que agora ainda não conseguimos prever.”, declarou na altura Putin, explicando que se devia tomar as medidas necessárias para impedir que o setor caísse num monopólio.Dizia Putin na altura, cinco anos antes da guerra da Ucrânia: “Se a Rússia se tornar líder no desenvolvimento da Inteligência Artificial vamos partilhar a nossa tecnologia com o mundo como estamos a fazer agora com a tecnologia atómica e nuclear”.