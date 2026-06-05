Mundo
Guerra na Ucrânia
Putin rejeita encontro com Zelensky. Guerra só cessará quando Rússia alcançar objetivos
O presidente russo, Vladimir Putin, disse esta sexta-feira que não vê atualmente motivos para se reunir com Volodymyr Zelenskiy, depois de o presidente ucraniano ter publicado uma carta aberta a propor um encontro para chegar a um acordo sobre o fim da guerra.
Putin acrescentou que a guerra só vai terminar quando a Rússia atingir os seus objetivos, apesar de, quinta-feira, ter dito que Moscovo estaria disponível para fazer algumas cedências para alcançar um acordo de paz com a Ucrânia.
"Partimos do princípio de que as hostilidades terminarão um dia. E, sem dúvida, cessarão quando tivermos alcançado os objetivos que definimos para nós próprios", disse Putin em São Petersburgo, onde discursava no Fórum Económico Internacional SPIEF.
O presidente russo negou ainda ameaças à economia do país, apesar de reconhecer alguns damos provocados por drones ucranianos, mantendo-se convicto que a Rússia se vai manter atrativa para os investidores.